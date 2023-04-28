Вы можете подобрать тур или авиабилеты на сайте, уточнить наличие билетов или отеля, забронировать билеты или тур, а так же заказать дополнительные услуги, такие как страховка, доставка документов, заказать визу в Болгарию.

Оплату можно произвести наличными в офисе, оплатить безналичным расчетом по счету, оплатить с сайта банковскими картами.

К оплате принимаются карты VISA и MASTERCARD. Подробнее с правилами оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Правила оплаты" в разделе "Туристу".