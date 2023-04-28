Билеты Ереван-Бургас-Ереван
ЕРЕВАН-БУРГАС-ЕРЕВАН
Вылеты с 3 июля по 1 сентября 2023г.
Bulgaria Air
Понедельник FB 9452/9451 15:50-16:20/10:50-15:00
Пятница FB 9452/9451 18:35-19:05/13:35-17:45
Бургас-Ереван от 16000 рублей
Ереван-Бургас-Ереван от 35000 рублей
Бронирование билетов он-лайн
ЦЕНЫ НА ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ
|Туристическая виза
|9500 рублей
|Виза для владельцев недвижимости
|11500 рублей
Более подробно с ценами на визы Вы можете ознакомиться в разделе "Прайс-лист на визы"
ВИЗЫ ШЕНГЕН
ИТАЛИЯ 19000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней
ИСПАНИЯ 31000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней
Подготовка документов под личную подачу
ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ 8000 рублей
ФРАНЦИЯ 41000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней
КИТАЙ 28000 рублей - срок изготовления 10 раб. дней
Более подробно Вы можете ознакомиться в разделе "Визы Шенген"
Поиск и бронирование авиабилетов
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28.04.23
График работы компании в праздничные дни !
Уважаемые коллеги и клиенты !
01.05.- выходной день
02.05.-05.05- с 10.00.-19.00.06.05.-09.05.- выходные дни Подробнее...
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21.12.22
График работы офиса в праздничные дни !
С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года офис не будет работать. С 9 января 2023 года офис будет работать в обычном графике. Вы всегда сможете с нами связаться по экстренному телефону +7(926)730-68-88 или +7 (999) 500-40-20 Whats App,Viber,Telegram Подробнее...
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28.10.22
Сегодня в денежном обращении в Болгарии встречаются фальшивые банкноты.
Наибольшая доля приходится на купюру 20 левов (44,88%). Доля не настоящих банкнот номиналом 50 левов так же относительно велика-40,94%. Наименьшую долю (2,36%) составляют изъятые не настоящие банкноты номиналом 100 левов, которых всего 3. Подробнее...
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21.10.22
Отмена ПЦР-теста
Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для не привитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. Подробнее...
Вы можете подобрать тур или авиабилеты на сайте, уточнить наличие билетов или отеля, забронировать билеты или тур, а так же заказать дополнительные услуги, такие как страховка, доставка документов, заказать визу в Болгарию.
Оплату можно произвести наличными в офисе, оплатить безналичным расчетом по счету, оплатить с сайта банковскими картами.
К оплате принимаются карты VISA и MASTERCARD. Подробнее с правилами оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Правила оплаты" в разделе "Туристу".