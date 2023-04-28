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Билеты Ереван-Бургас-Ереван

ЕРЕВАН-БУРГАС-ЕРЕВАН

Вылеты с 3 июля по 1 сентября 2023г.

Bulgaria Air

Понедельник FB 9452/9451  15:50-16:20/10:50-15:00

Пятница  FB 9452/9451  18:35-19:05/13:35-17:45


Ереван-Бургас от 16000 рублей

Бургас-Ереван от 16000 рублей

Ереван-Бургас-Ереван от 35000 рублей

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ЦЕНЫ НА ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ

Туристическая виза
9500 рублей
Виза для владельцев недвижимости
11500 рублей

Более подробно с ценами на визы Вы можете ознакомиться в разделе "Прайс-лист на визы"

ВИЗЫ ШЕНГЕН

ИТАЛИЯ    19000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней

ИСПАНИЯ 31000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней

Подготовка документов под личную подачу

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ   8000 рублей

ФРАНЦИЯ 41000 рублей - срок изготовления 14 раб. дней

КИТАЙ 28000 рублей - срок изготовления 10 раб. дней

Более подробно Вы можете ознакомиться в разделе "Визы Шенген"

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Оплата, оформление

Вы можете подобрать тур или авиабилеты на сайте, уточнить наличие билетов или отеля, забронировать билеты или тур, а так же заказать дополнительные услуги, такие как страховка, доставка документов, заказать визу в Болгарию.

Оплату можно произвести наличными в офисе, оплатить безналичным расчетом по счету, оплатить с сайта банковскими картами.

К оплате принимаются карты VISA и MASTERCARD. Подробнее с правилами оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Правила оплаты" в разделе "Туристу".

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